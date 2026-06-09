CDMX reforzará vigilancia sanitaria y servicios de salud durante Mundial 2026

Mundial 2026 (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció el fortalecimiento de diversas acciones sanitarias y de atención médica en el contexto de las actividades vinculadas al campeonato de futbol que se desarrolla en la capital del país.

Las medidas incluyen vigilancia epidemiológica, atención prehospitalaria, supervisión de alimentos y bebidas, estrategias de salud mental, reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Las acciones se llevan a cabo en 25 sedes relacionadas con el torneo, entre ellas los denominados Puntos Mundialistas de Juego Limpio, espacios destinados a la convivencia deportiva y comunitaria; los Fan Fest; festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, así como actividades en el Estadio Ciudad de México.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” se instalaron módulos gratuitos de vacunación que ofrecen inmunización contra sarampión, rubéola y tétanos a cualquier persona interesada, sin importar su lugar de procedencia.

Servicios similares también se encuentran disponibles en terminales de autobuses. Los puestos operan de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, personal del Sistema Condesa brinda atención en puntos estratégicos del AICM de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. Entre los servicios ofrecidos se encuentran pruebas rápidas para la detección de VIH, hepatitis C y sífilis, además de la entrega gratuita de preservativos y orientación sobre estrategias preventivas frente al VIH, como la profilaxis preexposición (PrEP) y posexposición (PEP).

En materia de protección sanitaria, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México realiza inspecciones en establecimientos fijos y semifijos, con énfasis en las condiciones de almacenamiento y refrigeración de alimentos, sistemas de abastecimiento de agua, estaciones para lavado de manos y sanitarios.

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) informó que desplegará servicios en 34 puntos estratégicos y seis unidades móviles mediante la denominada Ruta Psicoactiva. Esta iniciativa ofrecerá orientación en salud mental, primeros auxilios psicológicos, contención emocional y espacios de recuperación e hidratación para personas que presenten malestares relacionados con el consumo de sustancias.

La estrategia también contempla acciones de enfermería comunitaria, toma de signos vitales y aplicación de pruebas rápidas para la detección de ITS.

Las autoridades señalaron que se cuenta con un plan de atención médica prehospitalaria para responder a emergencias y realizar traslados a hospitales según el tipo de atención requerida. El personal está capacitado para atender casos de golpe de calor, deshidratación e intoxicaciones. En caso de emergencia, se mantiene disponible el número 911.

Finalmente, la Secretaría de Salud indicó que estas medidas forman parte de un esquema de vigilancia epidemiológica y detección temprana de riesgos sanitarios alineado con el Reglamento Sanitario Internacional, que contempla la coordinación entre instituciones, la identificación de pasajeros con síntomas y el monitoreo de eventos y enfermedades de interés sanitario.