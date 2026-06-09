CNTE avanza sobre Tlalpan con el fin de llegar al Estadio CDMX

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Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cita esta mañana en el cruce de Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña con el fin de movilizarse hacia el estadio Ciudad de México.

Diversos contingentes pararon la circulación sobre Tlalpan organizados por secciones, deteniendo a vehículos particulares y transporte público, incluso la marcha del trolebús fue paralizado, dejando a cientos de personas sin alternativa para movilizarse a sus lugares de trabajo.

El objetivo del magisterio es realizar un mitin una vez que logren llegar al Estadio.

Se observó una fuerte presencia policial en vialidades aledañas como Avenida Aztecas y División del Norte.

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