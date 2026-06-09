Edomex y sindicato magisterial firman convenio para promover espacios educativos inclusivos

La Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres), el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer acciones de prevención de la violencia y promoción de entornos escolares inclusivos.

El acuerdo busca fortalecer las capacidades del personal docente para la prevención, identificación y atención de distintos tipos de violencia, mediante actividades de formación relacionadas con igualdad sustantiva, protección integral de niñas, niños y adolescentes y construcción de espacios educativos seguros.

Como parte del convenio, se impartirán capacitaciones en modalidad presencial, virtual e híbrida dirigidas a personas afiliadas al SMSEM en las 14 regiones sindicales de la entidad. Los temas incluyen perspectiva de género, alerta de violencia de género, discriminación, igualdad laboral, acoso y hostigamiento, masculinidades incluyentes y derechos humanos.

Las autoridades señalaron que el acuerdo también facilitará el acceso del magisterio a los servicios especializados que ofrece la Secretaría de las Mujeres, entre ellos orientación, atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento.

Representantes de las dependencias participantes destacaron la importancia del papel del personal docente en la detección temprana de situaciones de violencia y en la promoción de entornos escolares seguros para niñas, niños y adolescentes.

En el marco de esta colaboración también se presentó la “Guía para la prevención y detección de violencias en espacios escolares”, herramienta diseñada para apoyar a las comunidades educativas en la identificación de señales de alerta y en la atención institucional de posibles casos de violencia.

Además, se informó sobre el fortalecimiento de la campaña “En Redes No Te Enredes”, enfocada en riesgos asociados al entorno digital.

El convenio fue firmado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández; el secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes; y la secretaria ejecutiva del SIPINNA Estado de México, Tania Montcerrat Granados Cervantes. Como testigo de honor participó el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel.