Lluvias dejan afectaciones en ocho alcaldías; autoridades reportan atención de incidentes (Axel Sánchez @cuartoscuro)





Las lluvias registradas durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en la Ciudad de México acumularon un volumen superior a 11.2 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con información de autoridades capitalinas.

Para atender las afectaciones, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el Operativo Tlaloque 2.0 con la participación de personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse), Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Según datos de Segiagua, las mayores precipitaciones se registraron en las estaciones pluviométricas de Municipio Libre, en Iztapalapa, con 25.75 milímetros; Yaqui, en Cuajimalpa, con 23.75 milímetros; Del Valle, en Benito Juárez, con 23.25 milímetros; Desierto de los Leones, con 22.75 milímetros; y Zarco, también en Cuajimalpa, con 22.5 milímetros.

La dependencia informó que desplegó 117 trabajadores y 42 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo, unidades hidroneumáticas y equipos especializados para atender los encharcamientos y labores relacionadas con el drenaje.

El reporte oficial emitido a las 07:00 horas señala que fueron atendidos todos los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan. Las autoridades señalaron que los niveles de presas, ríos y cauces permanecían estables.

Los puntos donde se realizaron trabajos de atención han sido Eje 3 Oriente y Calzada Taxqueña, en Iztapalapa; Circuito Interior y Oriente 102, en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco; y Calzada de Tlalpan y Santa Cruz, en la colonia San Simón Ticumac, en Benito Juárez.

El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de diversos servicios relacionados con las lluvias, entre ellos la caída de 93 árboles y cinco postes, además de 10 encharcamientos y nueve cortocircuitos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que durante la mañana persistían lloviznas y lluvias ligeras en varias alcaldías de la capital. Asimismo, pronosticó cielo nublado con lluvias intermitentes, algunas de ellas fuertes y acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo a lo largo del día.

Las autoridades recomendaron a la población evitar permanecer cerca de árboles, bardas, anuncios espectaculares y cables eléctricos, así como mantener limpias las coladeras y conducir con precaución durante las precipitaciones.