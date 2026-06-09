Metrobús habilitará servicio especial entre el AICM y el Palacio de los Deportes durante el Mundial

Metrobús lanza segunda ronda de cierres





La Ciudad de México contará con un servicio especial de Metrobús para facilitar el traslado de personas asistentes a los partidos de fútbol que se realizarán en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial.

El servicio conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Palacio de los Deportes, donde el Servicio de Transportes Eléctricos ofrecerá el servicio Ride de Trolebús para trasladar de forma directa a las y los usuarios hacia el recinto deportivo.

El objetivo es brindar una alternativa de transporte para quienes lleguen al aeropuerto y tengan como destino el estadio, mediante una conexión directa con el servicio operado por Transportes Eléctricos en la alcaldía Iztacalco.

La tarifa del servicio especial de Metrobús será de 30 pesos, equivalente a la de la Ruta Quetzalcóatl. El acceso podrá realizarse mediante Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, así como dispositivos con tecnología NFC, incluidos teléfonos y relojes inteligentes.

Las autoridades recomendaron a las personas usuarias adquirir y recargar previamente la Tarjeta de Movilidad Integrada en las terminales 1 y 2 del AICM, con el fin de cubrir tanto el costo del trayecto en Metrobús como el correspondiente al servicio Ride de Trolebús.

El recorrido iniciará en la Terminal 1 del aeropuerto, continuará por la Terminal 2 y concluirá en el Palacio de los Deportes, sin realizar paradas intermedias. La frecuencia estimada de paso será de aproximadamente 15 minutos.

Además, se informó que los puntos de ascenso y descenso estarán debidamente señalizados y contarán con personal de apoyo para orientar a las personas usuarias durante sus traslados.