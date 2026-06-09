Romina Contreras entrega apoyos a familias afectadas por desbordamiento de Río Zacamulpa

Apoyos a familias afectadas por desbordamiento de Río Zacamulpa

El desbordamiento del Río Zacamulpa causado por una fuerte tormenta ocasiono múltiples daños a su paso, como encharcamientos, destrucción de campos y viviendas e incluso la muerte de algunos animales.

Las colonias Zacamulpa y San Juan Bautista son las que presentaron mayores afectaciones, pues a causa de la fuerte corriente de agua, muchas de sus pertenencias fueron arrastradas, causando daños a sus viviendas y bienes materiales.

Debido a estas inundaciones, este martes personal del gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras entregaron apoyos económicos, despensas y otros víveres, con el objetivo de ayudar a las familias que terminaron afectadas a causa de este siniestro.

A través de sus redes sociales, Romina Contreras demostró su solidaridad con las familias afectadas de la zona Campos Quemados.

“Solidarios con las familias del paraje Campos Quemados que, lamentablemente, perdieron parte de su patrimonio por el desbordamiento del río Zacamulpa, entregamos apoyos económicos, despensas, parrillas eléctricas, colchones y otros víveres para ayudarlos a recuperarse de esta contingencia” escribió.

Además, la presidenta municipal se comprometió a mantenerse pendiente sobre los trabajos que se realizarán y sobre la recuperación de las familias.

“He instruido al gabinete municipal mantenerse al pendiente para que podamos apoyar a las familias afectadas en lo que requieran”.

Durante los eventos del día lunes las autoridades también activaron un protocolo de seguridad para proteger a la población y evitar más accidentes.