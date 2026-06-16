“Crisis hídrica de la CDMX exige soluciones innovadoras”, coinciden expertos en Foro Internacional

Realizan Foro Internacional del Medio Ambiente

La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, Miriam Saldaña, reafirmó su compromiso con la recuperación de los ríos urbanos y la protección de las barrancas como ejes fundamentales para garantizar el futuro hídrico de la metrópoli.

Lo anterior, en el Foro Internacional del Medio Ambiente, Rescate de los Ríos Urbanos y Futuro Ambiental de la CDMX, organizado en colaboración por especialistas, academia, organismos internacionales, autoridades y sociedad civil, el Colegio y la Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México.

Durante su intervención, la legisladora destacó que los ríos que atraviesan las barrancas del poniente de la Ciudad representan una oportunidad estratégica para abastecer de agua al Valle de México.

Además, señaló la necesidad de transitar hacia una economía circular del agua alineada con la Agenda 2030 de la ONU, y llamó a implementar políticas públicas que integren la preservación de los servicios ecosistémicos con la planeación urbana.

En el foro, los especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la crisis hídrica de la capital exige soluciones innovadoras y colaborativas.

En este contexto, la diputada destacó que el rescate de los ríos urbanos no sólo es una medida ambiental, sino también una acción de justicia social que impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades.

“La Ciudad de México no puede seguir expulsando el agua como si fuera un problema; debemos verla como un recurso vital que requiere cuidado y aprovechamiento responsable”, afirmó.

Con esta participación, la diputada refuerza su liderazgo en la construcción de una agenda integral que vincula al Congreso de la Ciudad de México con instituciones académicas, organismos internacionales y la sociedad civil, consolidando un frente común para enfrentar los retos ambientales de la capital.