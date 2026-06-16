Edomex reporta reducción de 60% en homicidios dolosos durante los últimos 20 meses

El Estado de México registró una reducción de 60 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 6.6 a 2.7 casos por día, de acuerdo con información presentada durante la conferencia matutina del Gobierno federal y revisada posteriormente en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de la entidad.

Los resultados fueron dados a conocer por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien señaló que la disminución forma parte de los avances observados a partir de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en coordinación con los gobiernos estatales.

El Estado de México se encuentra entre las 28 entidades federativas que reportaron una reducción en la incidencia de homicidio doloso. Esta tendencia contribuyó a que, a nivel nacional, dicho delito registrara una disminución de 38.6 por ciento entre enero y mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la sesión de la Mesa de Paz realizada este martes, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que los resultados son producto de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad.

La administración estatal señaló que la estrategia implementada se ha enfocado tanto en acciones operativas como en la atención de factores que inciden en la violencia, mediante el trabajo conjunto de instituciones de seguridad, procuración de justicia y fuerzas federales.

Las autoridades identifican como parte de esta estrategia los operativos denominados Enjambre y Restitución. De acuerdo con cifras oficiales, estas intervenciones han permitido el aseguramiento de 2 mil 163 inmuebles y la restitución de mil 263 propiedades en 79 municipios mexiquenses.

Por otra parte, durante la conferencia presidencial también se informó sobre la detención en la Ciudad de México de David “N”, identificado por las autoridades federales como presunto operador de un grupo delictivo conocido como “La Chokisa”. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que información proporcionada por autoridades mexiquenses contribuyó al desarrollo de las investigaciones que derivaron en su captura.