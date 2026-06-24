Congreso CDMX llama a organizar festivales futboleros en Nuevo León y Jalisco

Inauguran Festival Futbolero en la Central de Abasto para seguir el Mundial 2026

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta, tras un largo debate, para solicitar a los gobiernos de Nuevo León y Jalisco que organicen festivales futboleros gratuitos en colonias populares, barrios y zonas de alta densidad poblacional en ambas entidades con el objetivo de garantizar el acceso incluyente y comunitario a las actividades relacionadas con el Mundial, y debido a que sólo cuentan con Fan Fest.

El diputado promovente, Paulo García, de Morena, detalló que su iniciativa tiene la finalidad de democratizar el acceso de la población a dicha justa deportiva en ambas entidades que no cuentan con dichos espacios.

En contraste, explicó que el Gobierno capitalino puso en marcha un amplio proyecto para democratizar el acceso al evento mundialista en las calles de esta metrópoli, debido a que la mayoría de la población no puede acudir al Estadio de la Ciudad de México por el alto precio de los boletos para los partidos.

Recordó que se han realizado festivales futboleros en las 16 alcaldías capitalinas, además del Fan Fest en el Zócalo y los festejos en el Ángel de la Independencia; destacó que tan sólo en el partido entre la selección mexicana y Corea acudieron 730 mil personas a esos espacios el jueves pasado.

“Los Festivales Futboleros no son sólo pantallas en parques. Son la demostración de que gobernar cerca del pueblo transforma la vida cotidiana: más seguridad en los espacios públicos, familias conviviendo en sus colonias, cultura, deporte y alegría al alcance de todas y todos, sin importar el ingreso ni el código postal”, destacó el morenista.

Las y los legisladores de Morena que respaldaron su propuesta coincidieron en que las acciones que se han emprendido desde el Gobierno local son eficientes, de beneficio para las y los ciudadanos, pues sitios como el Fan Fest resultan ser insuficientes para quienes quieren disfrutar de los partidos. Y son resultado de una buena planeación.

Además, lamentaron que la oposición se manifestara en contra de que se repliquen este tipo de eventos, “incluyentes” en las otras sedes mexicanas.

Oposición en contra de la medida

El Coordinador de la Bancada de MC afirmó que en Jalisco y Nuevo León se ha tenido buena planeación de las actividades relacionadas a la justa futbolera internacional, con modelos acordes a sus características, lo que ha permitido la asistencia de 600 mil personas al Fan Fest de Nuevo León en los primeros 11 días de actividades.

Y propuso que también se exhortara a todas las entidades federativas a ampliar las festividades en el marco del Mundial de Futbol.

En su intervención, la panista Liz Salgado aclaró que el PAN no está en contra de acercar las actividades deportivas a las comunidades ni de generar espacios de convivencia familiar, como afirma Morena. Sin embargo, señaló que hay fallas en la planeación de éstas en la Ciudad de México, y que el Mundial de Futbol no debe ser utilizado para hacer promoción política.

Para finalizar, la coordinadora el PRI consideró que la alegría y festejos por parte de las y los mexicanos son a causa de la fiesta futbolística, y no precisamente debido a los eventos organizados por las autoridades.