¡Caos en Chabacano! Tren se descompone en la Línea 2 del Metro CDMX este jueves 25 de junio

A unos días de su reapertura tras su reciente remodelación, la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México tuvo que suspender su servicio nuevamente este jueves 25 de junio, ahora debido al retiro de un tren, lo que está generando importantes afectaciones a las personas usuarias de la Línea 2.

¿Qué está pasando en Chabacano este jueves 25 de junio?

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios mostraron las afectaciones a la circulación en la Línea 2, esto debido al retiro de un tren en la Estación Chabacano. En videos, se muestra cómo las personas tuvieron que bajar de los vagones y rápidamente comenzaron las afectaciones viales sobre Calzada de Tlalpan.

#MetroAlMomento:



Se realizan maniobras para el retiro de un tren en la Línea 2, por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en los andenes.



Personal del Sistema trabaja para normalizar la circulación a la brevedad. Atiende las indicaciones… pic.twitter.com/5xWg7PDtHB — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

Minutos más tarde, la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México informó que comenzarían las maniobras para reestablecer el servicio lo antes posible. Sin embargo, esta afectación desató la molestia de personas pasajeras, quien han tenido que optar por otras opciones para realizar su traslado.

El retiro de un tren para revisión o mantenimiento es un procedimiento estándar en el Metro CDMX cuando un convoy presenta alguna falla o requiere chequeo. Estas maniobras requieren reducir la velocidad de los trenes cercanos por seguridad y pueden incluir cortes temporales de energía o desplazamientos manuales, lo que impacta el flujo general de la línea.