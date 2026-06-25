Metrópoli

El STC Metro informó del retiro de una de las unidades, lo que ha causado afectaciones y retrasos en el servicio

¡Caos en Chabacano! Tren se descompone en la Línea 2 del Metro CDMX este jueves 25 de junio

Por Juan Carlos Navarro Hernández

A unos días de su reapertura tras su reciente remodelación, la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México tuvo que suspender su servicio nuevamente este jueves 25 de junio, ahora debido al retiro de un tren, lo que está generando importantes afectaciones a las personas usuarias de la Línea 2.

¿Qué está pasando en Chabacano este jueves 25 de junio?

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios mostraron las afectaciones a la circulación en la Línea 2, esto debido al retiro de un tren en la Estación Chabacano. En videos, se muestra cómo las personas tuvieron que bajar de los vagones y rápidamente comenzaron las afectaciones viales sobre Calzada de Tlalpan.

Minutos más tarde, la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México informó que comenzarían las maniobras para reestablecer el servicio lo antes posible. Sin embargo, esta afectación desató la molestia de personas pasajeras, quien han tenido que optar por otras opciones para realizar su traslado.

El retiro de un tren para revisión o mantenimiento es un procedimiento estándar en el Metro CDMX cuando un convoy presenta alguna falla o requiere chequeo. Estas maniobras requieren reducir la velocidad de los trenes cercanos por seguridad y pueden incluir cortes temporales de energía o desplazamientos manuales, lo que impacta el flujo general de la línea.

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