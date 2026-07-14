Detienen a extorsionadora, a violador y a ladrón de casas en GAM e Iztapalapa

Detenidos Criminales detenidos. (SSC)

Autoridades detuvieron a Dulce Anahí “N”, or el delito de extorsión; así como a Zaid Uriel “N” por violación y a Carlos Andrés “N”, por robo agravado.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron la zona de movilidad de Dulce Anahí “N” en la calle Invierno, de la colonia La Casilda, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión agravada continuada.

Al parecer, la mujer es parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y está posiblemente relacionada con un evento relacionado con una extorsión a un ciudadano, el pasado mes de marzo de este año.

Mientras que en las calles Estado de Durango y Estado de Oaxaca, en la colonia La Providencia, en la misma demarcación, arrestó a Zaid Uriel “N” por el delito de violación.

En tanto, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la avenida Reforma, colonia Lomas de San Lorenzo de la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Carlos Andrés “N”, un ciudadano colombiano de 50 años de edad por el delito de robo agravado.

Este sujeto, al parecer, está relacionada con eventos de robo a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, uno de ellos cometido en días pasados en la calle Wisconsin de la colonia Ampliación Nápoles, donde se apoderó de dinero en efectivo y pertenencias de valor y por lo que, en días pasados fue detenido en posesión de 170 dosis de drogas colonia José López Portillo, en la misma demarcación.

Carlos Andrés “N” tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026 y que, al parecer, forma parte de un grupo delictivo, dedicado al narcomenudeo y robo a casa habitación en las zonas sur y oriente de la ciudad.