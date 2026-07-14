Edomex certifica a más de 2 mil centros de trabajo

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La Secretaría de Trabajo del Estado de México entregó dos mil 065 Constancias de Autoverificación de Condiciones Generales de Trabajo 2026, para fortalecer una cultura de cumplimiento de la normatividad laboral y promover entornos de trabajo seguros, dignos y respetuosos de los derechos de las personas trabajadoras.

El secretario del Trabajo Estatal, Norberto Morales Poblete, destacó que con estas constancias se benefició a más de 49 mil trabajadoras y trabajadores mexiquenses, quienes laboran en centros de trabajo que acreditaron el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo en materia de Condiciones Generales de Trabajo.

Morales Poblete indicó que esta cifra representa un incremento del 280 por ciento respecto a 2025, cuando 543 centros de trabajo participaron en este mecanismo, lo que consolida el creciente compromiso del sector productivo con el respeto a los derechos laborales.

El programa de Autoverificación de Condiciones Generales de Trabajo es una herramienta impulsada por la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral, que permite a los centros de trabajo realizar, de manera voluntaria y mediante el sitio web oficial de la dependencia, un registro autónomo para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, al privilegiar la prevención, la asesoría y el cumplimiento oportuno de la ley.

La Crónica de Hoy 2026