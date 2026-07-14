Edomex reporta reducción de 58% en promedio diario de homicidios dolosos en 21 meses





El promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México disminuyó 58 por ciento durante los últimos 21 meses, al pasar de 6.6 a 2.8 casos diarios entre septiembre de 2024 y junio de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información fue dada a conocer por la titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentaron los resultados más recientes en materia de seguridad.

La tendencia de reducción también se mantuvo durante el primer semestre de 2026. En ese periodo, el promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución de 38.1 por ciento en comparación con los primeros seis meses de 2025.

Posteriormente, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz realizada este martes en el Estado de México, las autoridades revisaron los resultados expuestos en la conferencia presidencial y dieron seguimiento a las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez señaló, a través de sus redes sociales, que la disminución en la incidencia de homicidios es resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales que participan en las Mesas de Paz.

Informan detención de presunto líder delictivo

En la misma jornada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado por las autoridades como presunto líder de una organización delictiva con operaciones en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

El detenido era considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y corporaciones estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de inteligencia e intercambio de información que se desarrollan de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno para atender la incidencia delictiva en la región.

La administración estatal recordó que las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz se realizan diariamente y reúnen a representantes de dependencias federales, estatales y municipales para revisar la incidencia delictiva y coordinar estrategias de seguridad.