Intensifican acciones para prevenir inundaciones en Huixquilucan

Huixquilucan

Ante las lluvias registradas en los últimos días, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, instruyó al organismo Aguas de Huixquilucan a trabajar en coordinación con la empresa concesionaria de la autopista La Venta-Lechería para evitar afectaciones por escurrimientos pluviales en el camino a Santiago Yancuitlalpan.

Contreras informó que las labores consisten en desviar el agua de lluvia que escurre sobre la autopista para impedir que descienda hacia esta vialidad, una de las zonas afectadas por las precipitaciones.

La funcionaria municipal resaltó que estas acciones tienen el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y encharcamientos, además de proteger el patrimonio de la población que habita en la zona.

Romina Contreras destacó que los trabajos se realizan de manera coordinada entre el organismo operador del agua y la concesionaria de la autopista, a fin de mejorar el manejo de los escurrimientos pluviales y mantener la movilidad en el camino a Santiago Yancuitlalpan durante la temporada de lluvias.

La Crónica de Hoy 2026