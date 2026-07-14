Renuncia Ulises Lara a la FGR: qué se sabe de su salida como fiscal de Asuntos Relevantes

Ulises Lara, vocero de la FGR (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un nuevo movimiento en su estructura interna luego de que Ulises Lara López presentara su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, un cargo que asumió apenas en enero de 2026.

Aunque la dependencia federal no había emitido hasta el momento un comunicado oficial con mayores detalles sobre la decisión, fuentes federales señalaron que la salida del funcionario obedeció a motivos personales, por lo que pone fin a una gestión de apenas seis meses dentro del equipo encabezado por la fiscal general Ernestina Godoy.

Qué cargo ocupaba Ulises Lara?

Desde el 2 de enero de 2026, Lara López encabezó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una unidad especializada encargada de atender investigaciones consideradas prioritarias para la Fiscalía General de la República.

Su nombramiento ocurrió pocos días después de la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la institución, quien consolidó así un equipo integrado por funcionarios que ya habían trabajado juntos en la Ciudad de México.

La creación de este grupo de colaboradores buscaba fortalecer áreas estratégicas de investigación y dar continuidad a diversos proyectos iniciados durante la administración de Godoy al frente de la Fiscalía capitalina.

Sin embargo, la inesperada salida de Lara López de la FGR se da en medio del más reciente escándalo en el que se vio envuelto la institución luego de revelarse la identidad del piloto que trasladó ilegalmente a El “Mayo” Zambada, pues se tiene conocimiento de que el Consejo Nacional de Seguridad lo entregó ante las autoridades norteamericanas.