Hombre mata a disparos a un perro en Tecámac: ¿Ya fue detenido el agresor? Los vecinos de la zona denunciaron la identidad del sujeto; conoce qué se sabe sobre el atacante (Redes Sociales)

En redes sociales circula el video de un hombre que le disparó a un perro en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Tras el ataque, el animal habría fallecido, por lo que los vecinos de la zona denunciaron los hechos, revelando la identidad del atacante.

De acuerdo con diferentes reportes, los hechos habrían ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en el fraccionamiento Valle de San Pedro, Urbi Villa del Campo, cuando un hombre le disparó en repetidas ocasiones a un perro de raza pitbull.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el fraccionamiento Valle de San Pedro?

En el video difundido en redes sociales, el cual es una grabación de una cámara de vigilancia, se muestra el momento del ataque. En las imágenes compartidas se observa al atacante fuera de un domicilio y al perro que se encuentra durmiendo en el suelo.

En la grabación se muestra cómo el sujeto se acerca al perro; primero lo patea y después comienza a dispararle. Tras el ataque, el canino se levanta y comienza a correr por la calle; finalmente, el hombre lo sigue mientras continúa disparando.

Tras el ataque, el perrito, identificado por los vecinos del fraccionamiento como “Güero”, fue localizado sin vida, por lo que los residentes del lugar denunciaron los hechos y señalaron como responsable a un hombre identificado como Willi Adrián Nieto.

Del mismo modo, los vecinos que identificaron al hombre señalan que, supuestamente, Willi Adrián Nieto sería instructor de tiro en la Universidad Mexiquense de Seguridad y elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Ya fue detenido el hombre que mató a un perro a balazos en Tecámac?

Según algunos reportes, los vecinos denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esperando que la situación sea investigada y el hombre sea detenido por las autoridades.

De acuerdo con los vecinos, el sujeto le habría disparado al perro porque, supuestamente, mordió a su hijo menor. Mientras tanto, estos mismos reportes señalan que él, junto con su familia, habría huido del fraccionamiento tras haber cometido los actos durante la madrugada del lunes 10 de agosto.