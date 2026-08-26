Delfina Gómez llevará el Festival Abarrotero al norte del EdoMéx para apoyar a más de 6 mil 700 comercios

Con el objetivo de modernizar y fortalecer el comercio minorista, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), realizará la octava edición del Festival Abarrotero en la región norte de la entidad.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, en la Explanada Municipal Plaza Posadas y Garduño, en el municipio de San Felipe del Progreso.

La convocatoria está abierta para propietarias y propietarios de tiendas de abarrotes, misceláneas y comercios minoristas de alimentos de los municipios de San Felipe del Progreso, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San José del Rincón, Villa Victoria y Temascalcingo.

Esta región concentra más de 6 mil 700 establecimientos comerciales, los cuales generan más de 11 mil 400 empleos directos.

Durante la jornada, los asistentes tendrán acceso a conferencias, talleres, asesoría especializada, soluciones tecnológicas y mesas de negocio respaldadas por proveedores, instituciones públicas, organismos financieros y aliados estratégicos. Asimismo, se presentarán opciones de financiamiento, digitalización y profesionalización para mejorar la productividad y competitividad de los locales.