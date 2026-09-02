Desmantelan narcolaboratorios en Iztacalco y VC, hay 3 detenidos

Detenidos Kenya Johana "N", Irvin "N" y Helen Estephany "N" (SSC)

Autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, donde detuvieron a tres personas y aseguraron metanfetamina, cocaína y marihuana.

Los presuntos narcomenudistas son Kenya Johana “N”, Irvin “N” y Helen Estephany “N”.

Mediante las labores de inteligencia, los oficiales identificaron dos viviendas en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza las cuales, al parecer, eran utilizadas para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Para dar cumplimiento a las órdenes de cateo, los policías ingresaron al primer domicilio ubicado en la calle Labradores, de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a una mujer de 31 años de edad y aseguraron 500 gramos de cocaína, además de un teléfono celular.

La segunda intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la Calle 5, en la colonia Agrícola Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco, donde aseguraron 50 gramos de aparente metanfetamina, 118 dosis de cocaína, 112 dosis de marihuana y 300 gramos de la misma hierba, así como un teléfono celular; además detuvieron a un hombre de 31 años y a una mujer de 29 años de edad.