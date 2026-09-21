Arrancan “Domingos de Bachetón” con la participación de vecinos de pueblos y colonias

Con la participación de vecinos de pueblos originarios y colonias, el gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha el programa “Domingos de Bachetón”, una acción que busca reforzar los trabajos de reparación de calles y avenidas en diferentes comunidades del municipio.

El inicio de esta jornada se realizó en Santa María Chiconautla, donde la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, participó junto con habitantes en las labores de bacheo, como parte del programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7, el cambio se siente en las calles”.

Durante el arranque, la alcaldesa señaló que los trabajos se realizarán con la participación de los Consejos de Participación de los pueblos y colonias, con el objetivo de involucrar directamente a los ciudadanos en las acciones para mejorar las vialidades.

Cisneros Coss destacó la importancia de que funcionarios y habitantes trabajen juntos en las calles. Incluso, durante la jornada participó directamente en las labores, utilizando herramientas para extender la mezcla asfáltica y realizar trabajos de limpieza “Hoy empiezan domingos de bacheo con los Consejos de Participación de los pueblos y de las colonias”, señaló la presidenta municipal durante el arranque de las actividades.

La jornada se llevó a cabo de manera simultánea en otros pueblos originarios de Ecatepec, entre ellos San Cristóbal, Guadalupe Victoria, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada. De acuerdo con el gobierno municipal, al inicio de la actual administración se encontró que alrededor del 80 por ciento de las calles presentaban deterioro, situación que llevó a implementar trabajos de repavimentación y bacheo en distintas zonas de Ecatepec. Como parte de estas acciones se puso en marcha el programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7”, en el que participan más de mil personas para atender las vialidades que presentan daños. En los trabajos de bacheo nocturno participan 12 cuadrillas integradas por trabajadores, además de otras 10 cuadrillas conformadas por servidores públicos de 29 direcciones del gobierno municipal.

Los funcionarios que participan en estas actividades cuentan con equipo y han recibido capacitación para conocer la forma adecuada de aplicar los materiales utilizados durante las labores de reparación, así como las medidas de seguridad que deben seguir. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 25 de agosto, la presidenta municipal destacó que la participación de los funcionarios en las labores de bacheo busca acercar a los trabajadores del Ayuntamiento a las necesidades que existen directamente en las calles.

La alcaldesa señaló en esa ocasión que los servidores públicos deben realizar trabajo en territorio y conocer de primera mano las condiciones que enfrentan los habitantes del municipio. Ahora, con la puesta en marcha de los “Domingos de Bachetón”, el gobierno municipal busca sumar a los vecinos de pueblos y colonias a estas labores, con la intención de acelerar la rehabilitación de calles y avenidas.

La participación ciudadana será parte de las jornadas que se realizarán durante los domingos, donde habitantes y autoridades colaborarán en la reparación de las vialidades de sus comunidades. El gobierno municipal indicó que estas acciones tienen como objetivo beneficiar a miles de personas que diariamente utilizan las calles de Ecatepec para trasladarse a sus hogares, escuelas, trabajos y otros puntos del municipio.

Con la incorporación de los vecinos al programa, las autoridades buscan continuar con los trabajos de bacheo y repavimentación en las diferentes comunidades, mientras se mantiene el programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7” para atender el deterioro de las vialidades.