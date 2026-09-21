Decomisan más de 2 millones de cigarrillos ilegales en el AICM

Decomiso Cigarrillos presuntamente apócrifos decomisados. (SSPC)

La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron dos millones 400 mil cigarros presuntamente apócrifos, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los agentes detectaron y aseguraron de manera precautoria un embarque procedente de Pekín, China, con destino a territorio nacional, el cual fue declarado documentalmente como palillos perfumados, en cuyo interior fueron localizados dos millones 400 mil cigarrillos, presuntamente apócrifos, con un peso total de tres mil 983 kilos. El embarque se encontraba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

Dicha mercancía, fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM mediante los cuales se identificaron elementos de riesgo que ameritaron una inspección especializada de la mercancía, donde se confirmó que la mercancía transportada no correspondía con la declarada en la documentación de transporte, en su lugar se encontraron 120 mil cajetillas y 2.4 millones de cigarros.

La mercancía fue asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, y las autoridades esperan el pronunciamiento del titular de la marca, para determinar la situación jurídica de la mercancía.