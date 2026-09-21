Entregan banquetas permeables en San Simón Tolnáhuac

Obras Banquetas reconstruidas en San Simón Tolnáhuac. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la rehabilitación de cerca de mil 500 metros cuadrados de banquetas en la colonia San Simón Tolnáhuac, utilizando concreto hidráulico y también permeable, material que facilita la filtración de agua de lluvia al subsuelo, lo que previene encharcamientos.

“Renace Cuauhtémoc, recuperación de espacios públicos: banquetas, calles y nuestras banquetas permeables para absorber agua de lluvia. Estamos en San Simón Tolnahuac”, señaló la alcaldesa mientras recorría la zona.

De acuerdo con información de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, las banquetas fueron construidas en Tolnahuac, de Insurgentes Norte y Calzada Vallejo, lo que representa cerca de mil 500 metros cuadrados de intervención.

Entre los beneficios del concreto permeable destacan la reducción de encharcamientos e inundaciones al captar el agua de lluvia de manera inmediata, la disminución del efecto de isla de calor urbana debido a su menor retención térmica en comparación con pavimentos asfálticos, y la contribución a la recarga de los mantos acuíferos.

La alcaldesa informó que con Renace Cuauhtémoc, la administración que encabeza continuará rehabilitando espacios públicos, con el propósito de crear lugares públicos seguros y transitables para todas las vecinas, vecinos y transeúntes de esta demarcación.