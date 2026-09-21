Mando Unificado Oriente en Edomex reporta baja 36 % homicidio doloso y 53 % robo de vehículo

Gobierno del Edomex

A 545 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, el gobierno del Estado de México informó que el homicidio doloso disminuyó 36 por ciento y el robo de vehículo 53 por ciento en los 15 municipios mexiquenses que integran esta estrategia, en comparación con el mismo periodo previo a su implementación.

“Inicié este día en Chicoloapan, en donde encabecé la Mesa de Paz con la asistencia de presidentas y presidentes Municipales donde se implementa el Mando Unificado Oriente. A 545 días del inicio de este Mando, se cuenta con una disminución del 36 por ciento en homicidios dolosos y del 53 por ciento en robo de vehículo, en comparación al mismo periodo de tiempo previo a su implementación”, señaló la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la reunión se evaluaron los resultados de la estrategia y de los operativos de seguridad en la Zona Oriente. Gómez Álvarez destacó que la reducción de ambos delitos deriva de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como las labores de investigación e inteligencia.

“El trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno brinda resultados para el bienestar de las familias de la zona Oriente”, apuntó la mandataria estatal.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.