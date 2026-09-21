PAN rechaza museo militar en el Bosque de Chapultepec; pide atender prioridades

Bosque de Chapultepec Bosque de Chapultepec (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, rechazó el proyecto para construir un museo militar en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec y llamó a priorizar recursos para seguridad, salud y atención de las necesidades de la población.

Para este proyecto, el Gobierno federal pretende invertir mil 658 millones de pesos y hacer la intervención en 55 mil 624 metros cuadrados —mayor a la superficie de la plancha del Zócalo capitalino— en una zona considerada Área de Valor Ambiental.

Por lo anterior, la bancada respaldó la postura vecinal y de la alcaldía Miguel Hidalgo que se oponen la construcción del Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como del Centro Nacional de Historia Militar.

La panista Laura Álvarez cuestionó que el Gobierno federal destine recursos a esta obra mientras existen otras necesidades en materia de salud y seguridad.

Ejemplificó que con ese dinero es posible habilitar hospitales como el Infantil de México “que tiene medicinas caducadas”; también mencionó que se pueden comprar tratamientos para el cáncer y mencionó que los recursos pueden utilizarse para revertir el déficit médico en varias clínicas de la capital.

Por dicho motivo, la legisladora acusó a los gobiernos de Morena de tener un discurso de consulta ciudadana mientras, desde su perspectiva, impulsan proyectos que afectan al medio ambiente.

“Ejemplos hay muchos: el Tren Maya, el asesino Interoceánico, la refinería Dos Bocas y sus derrames, y como olvidar los innecesarios campos de béisbol de López Obrador en el mero auge de la narcopolítica”, comentó.

En ese sentido, aseguró que el PAN defenderá el Bosque de Chapultepec y el espacio público; además, anticipó acciones junto con habitantes de Miguel Hidalgo para intentar detener el proyecto.

“Habrá resistencia civil junto con los vecinos de Miguel Hidalgo para detener esta tragedia que se avecina”, advirtió.

La panista también cuestionó el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura y planteó que deberían concentrarse en tareas de seguridad, como el combate al crimen organizado, la prevención del delito y la investigación para desarticular organizaciones criminales.

“Morena no entiende que no hacen falta obras innecesarias, lo que se necesita es reforzar a los cuerpos de seguridad, equiparlos e invertir en tecnología para abatir al crimen”, señaló.

De acuerdo con la información disponible sobre el proyecto, se contempla la construcción de salas de exhibición para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de un Centro Nacional de Historia Militar.

También se contempla un auditorio, estacionamiento para de más de 400 vehículos y espacios para archivo, biblioteca, e incluso dormitorios para personal; la construcción tendría un periodo estimado de 36 meses.

Dicho complejo pretende ubicarse al fondo del Campo Marte y del Centro Cultural del Bosque de Chapultepec, entre la Calzada Chivatito y Periférico.