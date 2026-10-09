Vehículo cae en socavón gigante en Tlatelolco: Entrevista exclusiva a conductor que sacaron con grúa

Socavón en Tlatelolco Autoridades acudieron a Eje 2 Norte para retirar el vehículo con grúa. (@Bomberos_CDMX)

Un vehículo cayó en un socavón en la colonia Tlatelolco durante la mañana de este viernes 9 de octubre. Autoridades han cerrado la vialidad. La Crónica de Hoy condujo una entrevista con el conductor afectado.

¿Qué sucedió con socavón en la colonia Tlatelolco?

Un automóvil Chevrolet blanco transitaba por la Avenida Manuel González, intersección con Calle Lerdo, en la colonia Tlatelolco de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando cayó en un socavón. El incidente ocurrió alrededor de las 6:10 horas de este viernes.

Bomberos y otras autoridades acudieron a la escena y sacaron el vehículo del socavón utilizando una grúa.

En entrevista exclusiva para La Crónica de Hoy, el conductor del auto, Inocente Rivera Pascual, habló sobre el momento en que su vehículo cayó en el socavón.

El conductor dice haber visto como otros vehículos que transitaban enfrente de él se movían para esquivar algo pero él en un inicio no lo juzgó necesario. “No se veía y no había nada [...] No había ningún cordón, nada”, afirmó Rivera. Venía sólo en el auto cuando ocurrió el incidente.

Socavón en Tlatelolco Conductor en espera a que autoridades lo atiendan. (La Crónica de Hoy)

Más allá de esto, el afectado dice que después de que su vehículo fue retirado del socavón, no ha recibido orientación por parte de la autoridades para resolver su situación. “Nadie se ha acercado a mí para preguntarme si estoy bien o qué va a pasar con mi carro”, comentó.

Inocente permaneció en el área a la espera de que un familiar pasara a recogerlo.