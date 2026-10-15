Metro y Centros de Integración Juvenil refuerzan atención en salud mental

Metro CDMX y CIJ firman convenio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y los Centros de Integración Juvenil (CIJ) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de prevención del suicidio, orientación sobre salud mental y atención a personas que atraviesan situaciones de crisis dentro de las instalaciones del transporte capitalino.

El acuerdo se enmarca en las acciones impulsadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para reforzar el programa institucional Salvemos Vidas, que opera en las 12 líneas de la red mediante brigadas de atención y actividades de psicoeducación dirigidas a las personas usuarias.

Durante la firma del convenio, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para atender a quienes necesitan apoyo emocional. También señaló que la colaboración permitirá incorporar el tema de las adicciones a las acciones de prevención y orientación.

El funcionario resaltó la capacitación que reciben los 5 mil 800 elementos policiales que realizan labores de seguridad en las instalaciones del Metro, quienes pueden actuar como primeros respondientes ante situaciones de riesgo. Asimismo, reconoció la participación de las instituciones que se han integrado a las brigadas itinerantes de Salvemos Vidas.

Por su parte, Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, expresó la disposición del organismo para mantener una coordinación permanente con el Metro, informar a las personas usuarias y contribuir a la capacitación del personal involucrado.

Salud mental en el Metro

Resultados de Salvemos Vidas

Alhin Padilla, encargada del programa Salvemos Vidas, señaló que el convenio representa una oportunidad para ampliar la red de atención y fortalecer el compromiso del transporte capitalino con la salud mental. También destacó que la iniciativa ha despertado interés internacional por su modelo de intervención para prevenir el suicidio en espacios públicos.

Como parte de ese interés, mencionó la visita de un investigador de la Universidad de Toronto y la solicitud del Metro de Santiago de Chile para conocer la experiencia mexicana.

Los Centros de Integración Juvenil se incorporaron a las brigadas de Salvemos Vidas en marzo pasado. Desde entonces, la colaboración ha permitido canalizar a 335 personas hacia servicios especializados.

En sus diez años de operación, el programa acumula 956 intervenciones de contención con personas que manifestaron intención suicida dentro de las instalaciones del Metro, 83 de ellas durante 2026. Además, sus módulos itinerantes han brindado orientación psicoeducativa a 138 mil 525 personas.

Con el convenio, ambas instituciones buscan mantener y ampliar las acciones de prevención, orientación y canalización para acercar los servicios de atención a quienes los necesitan durante sus traslados por la red del Metro.