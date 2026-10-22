Alcaldía Cuauhtémoc retira 62 toneladas de basura y triques en las colonias Obrera y Doctores

La Alcaldía Cuauhtémoc recolectó 62 toneladas de triques y desechos en las colonias Obrera y Doctores durante un operativo de limpieza y reordenamiento en 21 puntos estratégicos.

La colecta se realizó durante la una jornada que forma parte de los programas impulsados por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para garantizar vialidades más limpias, seguras y ordenadas para las y los vecinos.

Para llevar a cabo las labores de saneamiento, las autoridades desplegaron una cuadrilla respaldada por tres camiones de volteo, 10 camionetas de redilas y ocho unidades tipo pick-up. La intervención abarcó importantes vialidades de la demarcación, tales como, ​Doctor Vértiz, ​Fray Servando Teresa de Mier, ​Avenida Chapultepec, ​Diagonal 20 de Noviembre.

Durante el recorrido, se detectó la presencia de personas en situación de calle en 11 de los 21 puntos intervenidos. En total, se brindó atención e información a 36 personas (27 hombres y nueve mujeres) mediante labores de sensibilización.

​Las autoridades precisaron que, bajo las instrucciones de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, todas las intervenciones se ejecutaron con apego y respeto a los derechos humanos de la población prioritaria, actuando en estricto cumplimiento con las normativas aplicables y la Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México.