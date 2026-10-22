Alerta amarilla por frío en CDMX Seis alcaldías amanecerán con bajas temperaturas este viernes 23 de octubre (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la alerta amarilla por frío para las zonas altas de seis alcaldías de la CDMX, debido a que se pronostican bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 23 de octubre de 2026.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

De acuerdo al boletín publicado por la SGIRPC, publicado el día de hoy a las 12:59 pm, se pronostican bajas temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 02:00 horas hasta las 08:00 horas del viernes 23 de octubre.

Estas son las alcaldías de la CDMX en las que se ha activado la alerta amarilla por frío:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Asimismo, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha dicho que la masa de aire frío que impulsó al frente número 2 mantendrá viento de componente norte, por lo que se pronostica un ambiente de frío a fresco en el Valle de México.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante la alerta amarilla por frío?

Ante la alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX, Protección Civil ha dado a la población las siguientes recomendaciones:

Usar al menos tres capas de ropa , de preferencia de algodón o lana.

, de preferencia de algodón o lana. Utilizar crema para hidratar la piel y protegerse del frío.

y protegerse del frío. Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

de temperatura. Ingerir una cantidad abundante de agua , así como consumir frutas y verduras altas en vitaminas A y C .

, así como consumir frutas y verduras altas en . Lavarse las manos con frecuencia y usar gel antibacterial .

. En caso de utilizar calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

También ha hecho un llamado a la población para que, en caso de que se sientan mal, acudan al centro de salud más cercano; además, ha pedido que la gente se mantenga informada a través de los canales oficiales en caso de cualquier actualización.