Aseguran 10 kilos de drogas ocultas en equipaje en el AICM

Decomiso Drogas saeguradas. (SSPC)

Autoridades detectaron cuatro bolsas, con cerca de 10 kilos, que contenían una sustancia en polvo color beige, en la aduana de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante labores de inspección y vigilancia, los agentes de seguridad detectaron, mediante equipos de rayos X, imágenes inusuales en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos. Ante estos indicios, el personal aduanero realizó una revisión física detallada para determinar la naturaleza de la sustancia.

Se utilizó un equipo especializado de identificación de sustancias, cuyo análisis preliminar arrojó un resultado positivo a sulfato de pseudoefedrina, precursor químico. Adicionalmente, el sensor canino “Rozsa” realizó un marcaje positivo a la posible presencia de mercancía ilícita, mientras que las pruebas realizadas por personal de Marina mediante equipos de análisis químico indicaron un resultado positivo a morfina.

Ante estos resultados, el pasajero fue detenido y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.