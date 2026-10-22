Ballet de Kiev conquista Atizapán durante el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026

Ballet de Kiev conquista Atizapán

El Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 vivió una de sus noches más destacadas con la primera presentación del Ballet de Kiev en Atizapán de Zaragoza. Los miles de asistentes disfrutaron de El lago de los cisnes, una de las obras más representativas de la danza clásica universal.

Atizapán recibió a una compañía ucraniana reconocida por su tradición en el ballet clásico, la precisión técnica de sus bailarines y la elegancia de sus interpretaciones. El Ballet de Kiev representa una de las expresiones más reconocibles de la escuela clásica ucraniana. Su trabajo escénico exige rigor técnico, coordinación y capacidad interpretativa que ha cautivado a distintas generaciones en escenarios de todo el mundo.

El lago de los cisnes relata la historia del príncipe Sigfrido y la princesa Odette, víctima de un hechizo que la condena a vivir como cisne. La obra desarrolla una historia que combina la complejidad técnica de la danza con una narrativa de profundo contenido emocional. Su música, coreografía y riqueza visual la han consolidado como una pieza fundamental del repertorio clásico internacional.

La llegada de esta compañía al municipio forma parte de la estrategia cultural impulsada por el alcalde, Pedro Rodríguez, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a espectáculos de calidad internacional.

Ballet de Kiev conquista Atizapán

A través de Atzán, el Gobierno municipal promueve el encuentro de las familias con distintas disciplinas artísticas y facilita el acceso gratuito a propuestas que habitualmente forman parte de la programación de grandes teatros y recintos culturales.

Este evento también llegó hasta el Teatro Zaragoza, donde la actriz y cantante Lolita Cortés protagonizó Niño Perdido, comedia escrita y dirigida por Quecho Muñoz que combina fantasía, humor y situaciones cotidianas para explorar las frustraciones, los sueños y las expectativas personales.

Niño Perdido

La obra invitó al público a reflexionar sobre los desafíos de la vida adulta, los anhelos que permanecen desde la infancia y la importancia de conservar la capacidad de imaginar. La participación de Lolita Cortés sumó a la programación el talento de una de las figuras reconocidas del teatro musical mexicano.

Las dos presentaciones reflejaron la diversidad de la cartelera de Atzán 2026, que reunió en una misma jornada la tradición del ballet clásico internacional y la propuesta contemporánea del teatro mexicano.

El Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 continuará hasta el próximo 25 de octubre, con una programación de diez días que contempla 25 espectáculos de danza, teatro, música y artes escénicas. Destacan las presentaciones de Reik y Yuri, quien estará a cargo del concierto de clausura.