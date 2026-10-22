Bazar de Harry Potter en CDMX: celebra el Halloween 2026 con la magia de este evento gratuito

Potter Bazar 2026 El mágico Bazar de Harry Potter de la CDMX vuelve este octubre 2026 para celebrar tanto el Hallowen como el Día de Muertos.

¡La magia llega a la Ciudad de México con Potter Bazar, el evento gratuito creado por y para fans!

En plena temporada spooky, la organización detrás del espectáculo que reúne tanto comidas temáticas como mercancía y actividades, anuncia su próxima edición de Halloween y Día de Muertos 2026 que abrirá sus puertas a cientos de fanáticos y fanáticas de la icónica saga en la capital.

Por lo tanto, toma tu pluma, tintero y pergamino, y anota los detalles clave que necesitarás conocer para no perderte esta experiencia inspirada en uno de los mundos de fantasía más populares de la era moderna.

Potter Bazar en CDMX: ¿cuándo y dónde será el bazar de Harry Potter este Halloween 2026?

El otoño no sólo trae consigo vientos más fríos, caída de hojas o bebidas de temporada que toda persona anhela por un año entero, sino que también se apodera de la Ciudad de México con diversas actividades de Halloween y Día de Muertos a lo largo del mes de octubre e inicios de noviembre, calendario al que se ha unido el Bazar de Harry Potter organizado por fans para fans (y público muggle en general, si desean aventurarse a la magia).

El Potter Bazar en su edición Halloween y Día de Muertos ofrecerá talleres, bodas mágicas, artículos temáticos e incluso antojitos inspirados en el universo creado por J.K. Rowling, así que no puedes perderte la oportunidad de formar parte de un evento tan creativo como éste en una de las temporadas más emblemáticas de México.

La cita será el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre del año presente, con entrada disponible a partir de las 11:00 a 19:00 horas. En cuanto a la ubicación, la cuenta oficial de Potter Bazar confirmó que será en Casa Castillo, ubicada en Calle Enrique Rébsamen #203 y #205, colonia Narvarte Poniente en la alcaldía Benito Juárez.

¡Y no te preocupes por el dinero de entrada! El acceso será completamente gratuito y abierto tanto a magos o brujas, como a muggles. No obstante, aún deberás considerar que los talleres y algunas experiencias del bazar sí tendrán costo adicional.

Bazar de Harry Potter Halloween 2026: precios de los talleres, comida y mercancía

Anticipa tu visita al banco mágico Gringotts para organizar tu presupuesto, ya que en esta edición habrá actividades para convertirte en el o la protagonista de tu propia aventura.

Entre las opciones anunciadas destacan las bodas mágicas o varios talleres para crear tus propios recuerdos inspirados en la saga; algunos de ellos, así como sus precios, son:

Bodas mágicas o tenebrosas: $690 por pareja.

Creación de Patronus de peluche: $250 po persona o dos por $450.

Taller Zero Peluche: $240.

Taller Paint and Drink: $295 por persona o dos por $500.

Taller Gizmo Llavero: $190.

Taller Cofre Hocus Pocus: $250.

Y como todo buen recorrido por el mundo mágico merece una parada para recargar energía, la cuenta oficial de Potter Bazar también anunció la venta de cerveza de mantequilla, degustación de pan de muerto y chocolate en la terraza, expandiendo así su experiencia de Halloween al tradicional Día de Muertos.