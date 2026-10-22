Benefician a más de 1,900 estudiantes mexiquenses en Zacualpan con mobiliario y obras educativas

Benefician a más de 1,900 estudiantes mexiquenses en Zacualpan

Como parte de las acciones para garantizar espacios dignos para la niñez y juventud mexiquense, el Gobierno del Estado de México realizó entregas de infraestructura y equipamiento escolar en el municipio de Zacualpan, alcanzando un impacto directo en 48 planteles educativos.​

Durante la gira de trabajo “SECTI en tu comunidad”, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, encabezó los actos de entrega de obras e insumos dirigidos a la comunidad escolar de la región:

Se entregó la rehabilitación del Edificio A en la primaria “Emiliano Zapata” y la instalación de un sistema de captación de agua pluvial en la primaria “Guillermo Prieto”. Estas obras sumaron una inversión de 3.27 millones de pesos para beneficiar a 122 alumnos.​

En la Telesecundaria OFTV No. 0657 “Nezahualcóyotl”, se otorgó mobiliario destinado a 46 planteles educativos, en beneficio de 1,813 estudiantes, con una inversión de 5.96 millones de pesos.

En coordinación con el Ayuntamiento, se inauguraron obras en los Telebachilleratos Comunitarios No. 295 y 299, y se supervisó la construcción del nuevo Centro de Atención Múltiple (CAM) en la zona centro de Zacualpan.

El Secretario Hernández Espejel destacó que en lo que va de la actual administración estatal se han destinado 27.79 millones de pesos en inversión educativa para Zacualpan, mediante la combinación de recursos estatales y federales.

​Estas acciones buscan asegurar un entorno escolar óptimo alineado a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la cual coloca a los estudiantes en el centro del modelo educativo.