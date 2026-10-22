Centro de Rehabilitación de Texcoco recibe acreditación que lo eleva de categoría

Unidad de Rehabilitación e Inclusión Social (URIS)

Gracias a su remodelación e infraestructura eficiente, así como los servicios que se prestan a los pacientes y familiares, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México (DIFEM), entregó un documento que acredita que el Centro de Rehabilitación de Texcoco (CRETEX), fue elevado de categoría.

Durante la Reunión Trimestral de Sistemas Municipales DIF, a la que asistieron 25 titulares de los Sistemas Municipales de la zona oriente, la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México (DIFEM) Maestra Karina Labastida Sotelo, realizó la entrega del documento a la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Oliva Armas Tobón, en donde se establece el cambio de Categoría del CRETEX, que fortalece la red de centros de rehabilitación de la entidad mexiquense.

Las instalaciones conocidas como CRETEX, estaban catalogadas como Unidad Básica de Rehabilitación e Inclusión Social (UBRIS), ahora, gracias al cambio de categoría se le cataloga como Unidad de Rehabilitación e Inclusión Social (URIS), lo que establece un enfoque con una amplia cobertura para desarrollar tratamientos especializados.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno Municipal de Texcoco, encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez, realizó la entrega de las instalaciones remodeladas del CRETX, lo que permitió mejorar el servicio, con más personal, cumpliendo los requerimientos para el cambio de categoría que garantiza mejores servicios a los pacientes.

El Director de Atención a Personas con Discapacidad, Jorge Villa Martínez reconoció el crecimiento de Texcoco en el CRETEX, que hoy recibió una nueva categoría como URIS, después de operar durante años como una UBRIS, resultado de un proceso de trabajo que comenzó con la participación del Ayuntamiento y el DIF municipal, además del acompañamiento administrativo del DIFEM.

La rehabilitación de los espacios del CRETEX representa un avance para brindar atención en mejores condiciones a las personas usuarias, además de que fortalece la red de URIS en el Estado de México.

El Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez resaltó la importancia de lo que significa este cambio de categoría, en un espacio en donde se ha invertido para mejorar la atención a los pacientes.

“No quisiéramos que nadie tuviera que ir a recibir atención en este lugar, pero más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no contar con ello” declaró.