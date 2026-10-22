Congreso de CDMX declara el 24 de octubre como Día de las Rondallas

El Congreso de la Ciudad de México declaró el 24 de octubre de cada año como el Día de las Rondallas, con el objetivo de reconocer y promover esta expresión musical vinculada con la cultura popular, la formación artística y la convivencia comunitaria.

La declaratoria fue aprobada este jueves por unanimidad, con 45 votos a favor, durante la sesión ordinaria del Legislativo local. La propuesta busca establecer una fecha para impulsar la preservación y difusión de estas agrupaciones musicales, presentes en espacios educativos, barrios, universidades y comunidades.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, señaló que las rondallas forman parte de las expresiones culturales que las instituciones públicas deben contribuir a preservar y visibilizar.

El legislador destacó que estas agrupaciones no solo se dedican a la interpretación musical, sino que también promueven la formación artística, la disciplina, el trabajo colectivo y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La fecha del 24 de octubre tiene como antecedente un acuerdo adoptado en 2009 por integrantes de distintas rondallas, quienes eligieron ese día para reconocer la trayectoria y contribución cultural de estas agrupaciones en México y la capital.

Por su parte, el diputado Luis Alberto Chávez García, quien presentó la iniciativa, afirmó que las rondallas forman parte de la historia cultural de la Ciudad de México y contribuyen a fortalecer los vínculos comunitarios.

El legislador señaló que, durante décadas, estos conjuntos musicales han surgido en escuelas, barrios, universidades y plazas públicas, donde han funcionado como espacios de convivencia y participación, particularmente para las juventudes.