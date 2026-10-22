Edomex anuncia inversión privada de más de 915 mdp para ampliar la oferta educativa

Edomex anuncia inversión privada de más de 915 mdp

El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que Innova Schools y Grupo Empresarial Kaluz han destinado una inversión superior a 915 millones de pesos a la apertura y el desarrollo de nuevos planteles educativos en la entidad desde el inicio de la presente administración.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que el Estado de México cuenta con la red educativa más grande del país.

El Edomex ocupa el primer lugar nacional en unidades económicas dedicadas a los servicios educativos, con más de 20 mil, y atiende a más de 4 millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas.

Gonzales Hernandez explicó que cada escuela representa desarrollo económico, generación de empleos y preparación de las futuras generaciones que se incorporarán a las empresas. Por lo cual es importante destinar recursos que amplíen las ofertas educativas.

La funcionaria explicó que parte de estos recursos llegan a Chalco, una región que concentra alrededor del 22% de la economía estatal. Añadió que este municipio se encuentra entre los más poblados de la entidad y requiere una mayor oferta de servicios.

Indicó que el Gobierno estatal continuará con la atracción de proyectos de inversión de todos los sectores para acercar oportunidades a sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, reiteró el compromiso de respaldar la educación y el desarrollo económico, así como de apoyar y acompañar a la inversión privada para que mantenga su confianza en el Estado de México.

Innova Schools es una de las redes de colegios privados más grandes e innovadoras de América Latina, con 80 campus en México, Perú, Colombia y Ecuador. De estos, nueve se ubican en el Estado de México y atienden a una comunidad de alrededor de 6 mil estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato, bajo un modelo bilingüe.