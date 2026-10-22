Edomex destina más de 43 mil millones de pesos a proyectos de transporte





El Gobierno del Estado de México destina más de 43 mil millones de pesos a proyectos de transporte público que incluyen nuevas líneas de Mexibús, la conclusión de la Línea 3 del Mexicable y la construcción del Trolebús Ixtapaluca-Chalco, informó la Secretaría de Movilidad estatal.

El programa de infraestructura contempla cuatro líneas de Mexibús y la ampliación de los sistemas de transporte masivo para mejorar la conectividad entre municipios y reducir los tiempos de traslado de la población.

Las obras en marcha incluyen a la Línea 3 del Mexicable, que conectará zonas de difícil acceso de Naucalpan con la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. El proyecto registra un avance físico de 71.48 por ciento y se estima que beneficiará a más de 40 mil personas al día.

También está en construcción la Línea 5 del Mexibús, que recorrerá principalmente la avenida Gustavo Baz, de Lechería a El Rosario. El sistema beneficiará a 137 mil habitantes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tultitlán, y presenta un avance de 16.3 por ciento.

En cuanto a los proyectos previstos, el gobierno estatal contempla iniciar las líneas 6 y 7 del Mexibús. La primera conectará Zinacantepec con Lerma, con paso por Toluca y San Mateo Atenco, mientras que la segunda irá de Vicente Villada al Panteón de Los Rosales, en Nezahualcóyotl.

Además, la Línea 8, que conectaría La Paz con San Lázaro, en la Ciudad de México, se encuentra en fase de planeación.

Transporte para el oriente mexiquense

En el oriente de la entidad opera desde el 18 de mayo de 2025 el Trolebús Chalco-Santa Marta, que acumula más de 16 millones de viajes y tiene capacidad para atender a 120 mil personas al día.

Como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, también se proyecta construir el Trolebús Ixtapaluca-Chalco, cuya demanda inicial se estima en 53 mil usuarios diarios.

La Secretaría de Movilidad informó que las obras y proyectos buscan atender las necesidades de transporte de más de 12 millones de habitantes, en particular de quienes se trasladan diariamente a sus centros de trabajo o estudio.

A la expansión de la infraestructura se suma el programa de Gratuidad y Libres Transbordos en Mexibús y Mexicable, que ha permitido realizar más de 70 millones de viajes, según el gobierno estatal.

El beneficio está dirigido a personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años, con el objetivo de facilitar su acceso al transporte público y reducir los gastos de movilidad de las familias.