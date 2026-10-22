Huixquilucan celebra su 180 aniversario; destaca inversión privada y avances en seguridad

Huixquilucan celebra su 180 aniversario

Durante el evento de aniversario por los 180 años desde la fundación del Municipio de Huixquilucan, el gobierno municipal expuso un balance de resultados en materia de seguridad, inversión privada, servicios públicos y aprobación ciudadana, rubros en los que aseguran haberse posicionado entre los mejor evaluados del país.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, llamó a la población a sentirse orgullosa de la transformación de este municipio, además de mantener la unidad para continuar con el desarrollo de sus comunidades.

Refrendó su compromiso por mantener un modelo de atención ciudadana, con un enfoque humanista y con las familias como eje de las decisiones públicas.

Reiteró que su administración continuará respaldando a los habitantes para impulsar sus proyectos personales y familiares, así como para fortalecer las condiciones que permitan el desarrollo del municipio.

Jaime Valadez Aldana, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, destacó la combinación entre las raíces de las comunidades y la modernización tecnológica y financiera de Huixquilucan, factores que, señaló, contribuyen a su actividad económica.

Sostuvo que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población, con un enfoque inclusivo que atienda también a los sectores con mayores necesidades.

En materia de seguridad, el gobierno municipal de Huixquilucan informó que se ha superado los 2 mil 650 millones de dólares en inversión privada y registra una disminución superior a 50% en la incidencia delictiva.

La administración también destacó que el municipio se encuentra entre los cinco que más recaudan a nivel nacional, resultado que atribuye a la confianza de los contribuyentes y al manejo de los recursos públicos.

La demarcación ha obtenido la calificación más alta entre los municipios del país en 29 ocasiones y se ha mantenido como la demarcación con mayor aprobación ciudadana del Estado de México durante 11 años consecutivos.