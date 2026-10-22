IECM define evaluación para aspirantes a Consejos Distritales





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la metodología para evaluar a las personas aspirantes a integrar los 33 Consejos Distritales que participarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, mediante un procedimiento que incluye un curso de inducción, valoración curricular y entrevista.

El registro de las personas interesadas estará abierto hasta el 3 de noviembre, a través del sistema habilitado en el sitio oficial del organismo.

La metodología fue aprobada por la Comisión Provisional encargada de vigilar la oportuna conformación de los Consejos Distritales, integrada por las consejeras electorales Erika Estrada Ruiz, presidenta, María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido.

El procedimiento establece criterios de evaluación homogéneos y sustentados en evidencias para identificar las competencias necesarias para desempeñar el cargo. También contempla mecanismos diferenciados para personas jóvenes de entre 18 y 29 años que no hayan ocupado previamente una consejería distrital propietaria.

El curso de inducción será obligatorio para quienes obtengan un registro procedente y se impartirá de manera virtual, mediante el Campus Virtual del IECM, del 13 al 20 de noviembre.

Los contenidos abarcarán el sistema electoral, las atribuciones del Instituto y de los Consejos Distritales, el Sistema de Gestión de Calidad Electoral, las actividades sustantivas del proceso electoral y el desarrollo de las sesiones de estos órganos colegiados.

Entrevistas representarán la mitad de la calificación

La valoración curricular se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre y representará 50 por ciento de la calificación final. Para esta etapa se considerará la información y documentación cotejada que forme parte de los expedientes digitales de las personas aspirantes.

En el caso de jóvenes de 18 a 29 años sin experiencia previa como consejeros distritales propietarios en procesos electorales federales o locales, se aplicará una valoración curricular diferenciada basada exclusivamente en su escolaridad.

Del mismo modo, las personas pertenecientes a otros grupos de atención prioritaria recibirán un punto adicional en la evaluación curricular, sin que la calificación pueda superar los diez puntos.

A partir de los resultados de esta etapa, hasta 80 por ciento de las personas aspirantes con las mejores calificaciones de cada Consejo Distrital podrá acceder a la entrevista, con observancia de la paridad de género.

Las entrevistas comenzarán el 7 de diciembre y se realizarán de manera virtual, en formato de panel con dos personas entrevistadoras. Cada una tendrá una duración de 15 minutos y representará el 50 por ciento restante de la calificación final.

Durante esta fase se evaluarán cinco competencias: resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, y compromiso y responsabilidad institucional.

Las personas aspirantes podrán acreditar estas habilidades mediante experiencias laborales, académicas, comunitarias, sociales, de voluntariado o de participación ciudadana.

Para los jóvenes que no hayan ocupado previamente una consejería distrital propietaria se realizará una entrevista diferenciada, orientada a explorar experiencias de su entorno, aunque se conservarán las mismas competencias y los criterios objetivos de evaluación.

La metodología establece que las respuestas se calificarán mediante el modelo STAR, que permite valorar experiencias concretas a partir de situaciones, tareas, acciones y resultados. Cada competencia recibirá una puntuación de cero, equivalente a ausencia de evidencia, a dos puntos, correspondiente a evidencia muy alta.

El IECM prevé publicar los resultados de las entrevistas y las calificaciones finales del proceso de selección el 18 de diciembre de 2026.

Los Consejos Distritales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales. Su integración forma parte de los preparativos para los comicios locales de 2027, en los que se renovarán diversos cargos de representación y gobierno en la capital.