​Isaac Montoya entrega 2 mil canastas alimentarias a familias vulnerables de Naucalpan

“Impulsando tu Alimentación”

El gobierno municipal de Naucalpan benefició a 2 mil familias con la entrega de canastas alimentarias como parte del programa municipal “Impulsando tu Alimentación”.

Desde la Explanada del Palacio Municipal, el alcalde Isaac Montoya encabezó la entrega del programa municipal “Impulsando tu Alimentación”, enfocado en garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para la población del municipio.

​Este programa es coordinado por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y tiene como objetivo priorizar la atención a sectores en condición de vulnerabilidad, entre los que destacan: ​Personas adultas mayores, mujeres jefas de familia,personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Para facilitar el acceso y evitar gastos innecesarios de traslado a los beneficiarios, los apoyos se distribuirán de manera bimestral a través de seis jornadas de entrega desplegadas en distintas regiones de Ciudad Naucalpan.

​Durante el evento, Isaac Montoya enfatizó el impacto económico que esta iniciativa tiene en los hogares naucalpenses:

​“Este programa representa un apoyo directo a la economía familiar, pues permite destinar parte de los ingresos a otras necesidades, como la educación, la salud y los gastos del hogar. Seguiremos fortaleciendo los programas de bienestar y llevando los recursos públicos directamente a quienes más los necesitan, porque la alimentación es un derecho y no un privilegio.”

​Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de destinar los recursos públicos a combatir el rezago social y fortalecer el bienestar de las familias con mayor necesidad en la demarcación.