Iztacalco reporta más de 17 mil servicios urbanos atendidos en 2026





La alcaldía Iztacalco reportó la atención de 17 mil 729 servicios urbanos entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2026, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Servicios Urbanos. Los trabajos abarcaron drenaje y alcantarillado, alumbrado público, agua potable, mantenimiento de áreas verdes, ecología y limpia.

En el rubro de parques, jardines, plazas y camellones se registraron 4 mil 715 servicios, mientras que en drenaje y alcantarillado se atendieron 3 mil 906 solicitudes. A estas acciones se sumaron 3 mil 624 intervenciones de alumbrado público y 2 mil 969 relacionadas con el suministro de agua potable.

En materia de drenaje, los trabajos incluyeron 2 mil 496 desazolves de coladeras, pozos de visita, atarjeas y rejillas, así como 463 desazolves de albañales domiciliarios.

También se realizaron 306 revisiones y reparaciones relacionadas con socavones, 284 rehabilitaciones de coladeras pluviales, 242 reposiciones de accesorios y 115 rehabilitaciones de pozos de visita.

Iztacalco reporta más de 17 mil servicios urbanos atendidos en 2026

Respecto al alumbrado público, la demarcación informó que reparó 3 mil 323 luminarias, además de efectuar mantenimiento preventivo y correctivo, instalar equipos en vialidades secundarias y atender la infraestructura correspondiente.

En cuanto al agua potable, se realizaron mil 898 suministros emergentes y 857 reparaciones de fugas. También se atendieron reportes por falta de agua y se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en tomas y ramales.

El mantenimiento de espacios públicos concentró 4 mil 715 servicios, entre ellos 3 mil 993 podas y 253 talas de árboles derivadas de solicitudes ciudadanas con su respectivo dictamen. También se efectuaron labores de recolección de desechos forestales, extracción de tocones y conservación de parques, jardines y camellones.

Por separado, el área de Ecología atendió 2 mil servicios, principalmente relacionados con dictámenes para poda y tala, evaluaciones de árboles afectados por plagas y donaciones de plantas y ejemplares arbóreos.

En el servicio de limpia se contabilizaron 515 intervenciones, que incluyeron recolección de basura en la vía pública, retiro de basureros clandestinos y levantamiento de desechos voluminosos.

Las cifras de atención a reportes se suman a los trabajos de mantenimiento efectuados entre enero y septiembre. Durante ese periodo, la alcaldía reportó labores en más de 1.4 millones de metros cuadrados de áreas verdes, la poda de 4 mil 152 árboles y la tala de 382 ejemplares. Asimismo, emitió mil 527 dictámenes para poda y 285 para derribo.

En el mismo lapso, recolectó 249 mil 560 toneladas de residuos sólidos y 8 mil 342 metros cúbicos de cascajo. También realizó mantenimiento a la infraestructura de agua potable y drenaje, reparaciones de fugas, limpieza de la red secundaria y atención de luminarias en distintos puntos de la demarcación.

La administración encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz señaló que la atención de los servicios urbanos forma parte de las labores cotidianas de la demarcación para responder a las solicitudes vecinales y conservar los espacios públicos.

Las cifras corresponden a los periodos reportados por la alcaldía: los servicios urbanos contabilizados hasta el 13 de octubre y las acciones de mantenimiento acumuladas hasta septiembre.