Marcha del IMSS hoy: horario y qué calles afectarán las manifestaciones de este jueves 22 de octubre

IMSS Continúan bloqueos y movilizaciones este 22 de octubre. (cuartoscuro)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan concentraciones este jueves 22 de octubre.

¿Cómo serán movilizaciones del IMSS en la capital este 22 de octubre?

Tras negociaciones entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) el miércoles 21 de octubre, se acordó un aumento del 8 por ciento para trabajadores, 4 en el salario tabular y 4 en la ayuda a pago de renta, mayor al 6.8 que se había negociado en días pasados.

Sin embargo, los trabajadores del sector salud calificaron la propuesta de “burla” y continúan exigiendo que el aumento sea del 10%. Otras demandas incluyen la destitución de Rafael Olivos como líder sindical y más material en los hospitales.

Para expresar su inconformidad, el mismo miércoles marcharon desde el Centro Médico Siglo XXI hasta el Zócalo. Las movilizaciones continuarán durante los próximos días.

Este jueves 22 de octubre no se tiene agendada una marcha, pero sí distintas concentraciones fuera de hospitales del IMSS que podrían afectar vialidades, por lo que se recomienda tomarlas en cuenta y utilizar vías alternas. Los puntos en que se reunirán serán los siguientes:

Centro Médico Nacional Siglo XXI , Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

, Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Centro Médico Nacional La Raza , Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco

, Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco Hospital General de Zona No. 2-A, Viaducto Río de la Piedad 144, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco

De igual manera, mantiene dos plantones desde el pasado 9 de octubre, ambos en la alcaldía Cuauhtémoc. Uno se encuentra en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ubicado en Calle Zamora 107, colonia Condesa; y el segundo en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez.

Se dio a conocer que el próximo 30 de octubre habrá una megamarcha nacional, y que el sábado 31 de octubre se llevará a cabo una Asamblea Nacional. Aún no se proporcionan detalles sobre ambas convocatorias.