Más de 800 líderes criminales detenidos, caída de extorsión y fortalecimiento de cárceles: Pablo Vázquez

Informe Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, rindió su segunda comparecencia ante el Congreso capitalino, en el cual destacó el trabajo de inteligencia e investigación para la captura de líderes criminales, así como la caída de 8.6 por ciento en el delito de extorsión y 41 por ciento menos feminicidios debido al trabajo de la Policía de Género.

En ese sentido, dio a conocer que, del 1 de septiembre del 2025 al 31 de agosto de 2026, la policía capitalina ha capturado a 806 personas identificadas como líderes de grupos o de células delictivas, distribuidores de droga, extorsionadores, así como colaboradores dedicados al robo de vehículos y el robo a casa habitación, de ellos, 48 son considerados objetivos prioritarios generadores de violencia, lo que logró la desarticulación de 20 células delictivas.

De manera simultánea, mediante la ejecución de órdenes de cateo, se han asegurado mil 432.81 kilos de marihuana, 227 kilos de cocaína, 92 kilos de metanfetamina y 10 kilos de cristal. Además, se han decomisado dos mil 497 armas de fuego cortas y largas, 10 mil cartuchos y 182 cargadores.

“Hoy no existe célula o grupo delictivo que pueda hacer frente a esta policía”.

Reducción de 8.6% la extorsión en 2026

Vázquez Camacho anunció la baja de 8.6 por ciento en el delito de extorsión de enero a octubre del 2026, respecto al año anterior.

Y sólo en el último año, se han prevenido tres mil 14 casos de extorsión telefónica.

Este dato, remarcó, coincide con la baja en los folios de emergencia registrados en el C5.

Al comparecer en el recinto de Donceles, explicó que del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026 se han presentado ante el Ministerio Público a 120 personas por presuntamente cometer este crimen y tres por tentativa de extorsión. Adicionalmente, se atendieron mil 97 casos de extorsión telefónica, además de 718 orientaciones donde se canaliza a las víctimas, se les brinda apoyo y se da seguimiento a cada caso.

También se han brindado 349 sesiones de atención psicológica y 216 pláticas preventivas en escuelas, empresas, colonias e instituciones de gobierno, beneficiando a tres mil 761 ciudadanos; y se han llevado a cabo 85 reuniones presenciales y virtuales con el sector empresarial.

Inversión de 200 mdp para infraestructura en Centros Penitenciarios

El jefe de la policía anunció la inversión de 200 millones de pesos en un primer paquete para realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de las cárceles.

Asimismo, en respuesta al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuesto en días recientes, en el que se denunció que en cinco reclusorios de la capital existe un autogobierno dirigido por internos, Pablo Vázquez negó dichos señalamientos.

Prometió que se fortalecerán las medidas de seguridad, supervisión y reinserción social, para consolidar un Sistema Penitenciario con un enfoque sistémico, garantice condiciones materiales e institucionales, profundice el acompañamiento e implemente mecanismos de defensa adecuados y del debido proceso, en concordancia con lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Subrayo con especial pertinencia, en ninguno de los Centros de la Ciudad de México existe autogobierno. En los Centros Penitenciaros de la Ciudad manda la Ley, el Estado ejerce plenamente su autoridad”.

Para mantener el orden y salvaguardar la integridad de todas las personas que ingresan o laboran en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, se han realizado un millón 649 mil 611 supervisiones e inspecciones entre el septiembre de 2025 y agosto de 2026, logrando asegurar dos mil 771 celulares, mil 446 chips telefónicos, dos mil 771 dispositivos electrónicos, 11 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 205 litros de solventes, 394 puntas, 149 cuchillos, 118 litros de vino y 604 litros de fruta fermentada.

41% menos feminicidios con Policía de Género

En la rendición de cuentas, el titular de la SSC reportó la reducción del feminicidio en 41 por ciento de enero a septiembre de 2026, en comparación en al mismo periodo de 2024, con la creación de la Policía Especializada de Género, diseñada específicamente para atender situaciones de riesgo, de violencia y vulnerabilidad que afectan a mujeres y niñas de la capital.

Uno de los resultados más notables es la detención de 101 posibles responsables de feminicidio en 87 carpetas de investigación de las 92 que se han abierto por este delito.

En un trabajo conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, distinguió, se han obtenido tasas de esclarecimiento superiores al 95 por ciento en los casos de feminicidio y en el caso de la violación, se registró una caída del 11.05 en el mismo periodo.

Durante el primer año de operación, esta Policía Especializada ha brindado protección, orientación y acompañamiento a más de 26 mil mujeres.