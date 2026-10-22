Mega Procesión de las Catrinas 2026: fecha y ruta en la CDMX (Andrea Murcia Monsivais)

Este fin de semana se llevará a cabo la 16va edición de la Mega Procesión de las Catrinas en Ciudad de México, fue creado y organizado por Jessy Esquivas en 2014 con el objetivo de la preservación de la tradición mexicana Día de Muertos ante la festividad extranjera de Halloween.

En la edición de 2025 contó con más de 16 mil participantes distribuidos en 40 contingentes temáticos como catrinas prehispánicas, de la salud, circense, de señas, entre otros.

Fecha y ruta de la Mega Procesión de las Catrinas

El evento se llevará a cabo este domingo 25 de octubre a las 18:00 horas hasta aproximadamente las 20:30 horas. El recorrido iniciará en el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo de la CDMX, tomando Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

Como rutas alternativas estarán las vialidades de:

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Norte.

José María Izazaga.

Fray Cervando Teresa de Mier.

Igualmente, puedes visualizar el recorrido mediante un live de Tik Tok en el perfil oficial de la Mega Procesión de las Catrinas.

¿Cómo participar en la Mega Procesión de las Catrinas 2026?

El proceso de registro depende de modo en que quieras participar en el evento ya sea en un contingente o de manera independiente.

Para el registro por contingente se realiza a través de su página oficial, debes seleccionar únicamente un contingente, en caso de elegir más de uno la solicitud será cancelada, posteriormente se solicitará una aportación de $25 pesos por participante. Es obligatorio asistir caracterizada o caracterizado de Catrina o Catrín.

se realiza a través de su página oficial, debes seleccionar únicamente un contingente, en caso de elegir más de uno la solicitud será cancelada, posteriormente se solicitará una aportación de $25 pesos por participante. Es obligatorio asistir caracterizada o caracterizado de Catrina o Catrín. Como participante independiente tiene acceso gratuito y libre acceso.

Asimismo, contará con servicios de caracterización individual o grupal, body paint, espacio para fotografías, maquillaje y peinado.

Recomendaciones para asistir al evento

Debido a la magnitud del evento y por su larga ruta, la página de la Mega Procesión de las Catrinas sugiere a las y los asistentes: