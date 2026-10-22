Metro permitirá ingresar con bicicletas este sábado por el Paseo Nocturno de Día de Muertos

Bicicleta en el metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro permitirá el ingreso con bicicletas a las 12 líneas de la red este sábado 24 de octubre, a partir de las 17:00 horas y hasta el término del servicio, como parte de las facilidades para participar en el Paseo Nocturno Muévete en Bici, dedicado al Día de Muertos.

La actividad se llevará a cabo de las 18:00 a las 22:00 horas, por lo que la medida busca facilitar los traslados de quienes acudan al recorrido ciclista.

El organismo recomendó a las personas usuarias que ingresen con bicicleta esperar la llegada del tren junto a la pared del andén, sin rebasar la línea amarilla de seguridad, y permitir el descenso de los pasajeros antes de abordar.

También sugirió viajar preferentemente en el primero o último vagón, respetando los espacios exclusivos para mujeres y menores de 12 años.

Durante el trayecto, las bicicletas deberán mantenerse sujetas para evitar obstrucciones en los pasillos, el paso de otras personas usuarias y el cierre de las puertas.

El Metro pidió atender las indicaciones del personal de Transportación y Vigilancia para mantener un desplazamiento ordenado y seguro dentro de las instalaciones durante la jornada.