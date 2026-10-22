Suspenden audiencia de asesino del CCH; defensa dice que él no mató a estudiante

Detenido Lex Ashton "N". (FGJCDMX)

Por cuarta ocasión fue suspendida la audiencia intermedia de Lex Ashton “N”, el hombre que asesinó a un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur.

En esta etapa del proceso penal, el Ministerio Público expondría los medios de prueba que presuntamente responsabilizan al joven de haber matado a Jesús, la víctima. Además, la defensa de Lex Ashton “N” intentaría desvirtuar la acusación.

Sin embargo, de acuerdo con el equipo de juristas de Lex Ashton “N”, el Ministerio Público no ha entregado los tomos de la carpeta de investigación.

Además, señalaron, no existe evidencia de que el joven haya cometido el homicidio.

“No existe ningún indicio razonable que logre establecer de forma objetiva y científica que él haya participado en el hecho, ya que un video que se solicitó directamente a las autoridades universitarias, señalan que no hay ningún video que logre demostrar que cuando ocurre el evento se pudo haber videograbado”.

“Solamente tienen testigos que en ningún momento estuvieron presentes ¿Qué vamos a evidenciar nosotros? Una insuficiencia y deficiencias probatorias por parte del Ministerio Público”, declaró el abogado Alejandro Miguel Sánchez.

Por lo tanto, la audiencia intermedia se reanudará el 18 de noviembre.

El anterior intento por celebrar esta audiencia, el 30 de septiembre, también fue suspendido debido a que Lex Ashton “N” fue trasladado a un hospital para acudir a una cita médica previamente agendada.

El ataque

La tarde del 25 de septiembre del 2025, Jesús, de 16 años de edad fue asesinado tras ser apuñalado por Lex Ashton “N”, con un arma blanca dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, ubicado en el Boulevard Catarata, de la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Coyoacán.

Asimismo, un trabajador de la institución, de 65 años, resultó lesionado cuando intentó detener al presunto criminal.

Luego de la agresión, el atacante que portaba una capucha de un personaje fantasmal, fue perseguido por personal y estudiantes; en ese momento, se arrojó de un edificio del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este sujeto cayó encima de un andamio y se fracturó las piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron el lugar, autoridades del plantel les negaron el acceso, bajo el argumento de que la escuela es un sitio autónomo.

Según testigos, Jesús se encontraba sentado en el suelo con su novia mientras comía frituras. Ahí Ashton, que ocultaba su rostro con la capucha de payaso, insultó al joven, lo golpeó y de entre sus ropas sacó un cuchillo y lo apuñaló dos veces en el abdomen

Aparentemente, su novia pidió auxilio, por lo que Ashton también intentó agredirla, pero ella escapó. Fue cuando un trabajador de intendencia intentó detener al posible criminal, pero también fue atacado.