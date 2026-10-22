¿Ya está la ofrenda de Día de Muertos Monumental en el Zócalo? Fechas para visitarla en CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2026.- Trabajadores han comenzado con el ensamblaje de la Catrina Monumental de 32 metros que acompañara la Mega Ofrenda del Zócalo con motivo de las festividades por Día de Muertos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Ciudad de México ofrecerá, como parte de las celebraciones del Día de Muertos 2026, su tradicional Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino. Esta es una de las actividades favoritas de los citadinos para conmemorar una de las tradiciones más arraigadas en el país.

El Gobierno de la Ciudad de México ha pensado esta ofrenda como una oportunidad para reunir a la familia en una celebración para conectar con nuestras raíces, por lo que no te puedes perder esta actividad en esta temporada.

¿Qué días estará la ofrenda de Día de Muertos Monumental en el Zócalo?

Aunque las celebraciones ya empezaron para muchas personas, el Zócalo todavía no se ha terminado de preparar para albergar la Ofrenda Monumental del Día de Muertos 2026.

De acuerdo a lo publicado por las autoridades citadinas, la Mega Ofrenda se podrá visitar desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. Por otro lado, no habrá un horario oficial para acudir a la megaofrenda, ya que el montaje permanecerá durante las 24 horas del día.

Por lo que ya iniciaron los trabajos de montaje y aquellos que visiten el Zócalo durante estos días podrán ver las luminarias temáticas y las estructuras de la ofrenda.

¿Cómo será la Ofrenda Monumental en el Zócalo?

Las autoridades de la Ciudad de México han anunciado que para esta edición la Ofrenda Monumental hará un homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la famosa Catrina. Además, reunirá los elementos visuales que se han asociado con el Día de Muertos, como las calaveras, flores de cempasúchil y demás alegorías.

Asimismo, han dicho que uno de los grandes atractivos de la ofrenda será la Catrina más grande del mundo, que alcanzaría los dos metros de altura, por lo que se ha anunciado que buscarán romper el Récord Guinness con esta escultura.

No obstante, este año las ofrendas no se quedarán en la Plaza de Armas, puesto que durante una conferencia de prensa el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que se instalarán ofrendas comunitarias en distintos puntos de la capital, como en la Plaza de las Tres Culturas.