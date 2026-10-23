Línea A Metro CDMX: ¿Qué estaciones están cerradas y operan con servicio provisional este viernes 23 de octubre?

Línea A del Metro Cuatro estaciones permanecerán cerradas esta mañana. (cuartoscuro)

La Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta un cierre parcial la mañana de este viernes 23 de octubre.

¿Qué tramo de la Línea está cerrado?

Son cuatro las estaciones que permanecen sin servicio: Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, y Acatitla. Esto significa que la Línea A, que mueve más de 200 mil personas a diario, sólo operará en los siguientes tramos:

De Pantitlán a Canal de San Juan en ambos sentidos.

en ambos sentidos. De Santa Marta a La Paz en ambos sentidos.

Para apoyar a usuarios que necesiten moverse por el tramo sin servicio, el STC estará ofreciendo servicio de RTP gratuito.

¿Por qué está cerrado tramo de la Línea A?

La afectación se debe a una falla en la catenaria, la cual le proporciona energía eléctrica al transporte, según informó la cuenta del Metro en X. Se desconoce qué la provocó, pero algunos usuarios de redes sociales comentan que fue a causa de un usuario que accionó la palanca de emergencia. Esto no lo han confirmado las autoridades del sistema.

En la madrugada de este 23 de octubre, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, comunicó a través de sus redes que los empleados del sistema trabajaban de manera continua por solucionar el problema.