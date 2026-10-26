Atizapán de Zaragoza celebrará su tradicional Callejoneada y Recorrido de Catrinas

Las calles de Atizapán de Zaragoza se llenarán de color, música y tradición con la realización de la Callejoneada y Recorrido de Catrinas 2026, un evento familiar y gratuito que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 18:00 horas.

La actividad es organizada por la Dirección de la Juventud del gobierno municipal y busca promover las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos, además de ofrecer un espacio de convivencia para las familias y los habitantes del municipio.

El punto de reunión será la Plaza de la Charrería, ubicada en Rincón Colonial, colonia Calacoaya, donde se espera la participación de personas que deseen sumarse al recorrido caracterizadas como catrinas, catrines y otros personajes alusivos a esta celebración.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, la invitación está abierta al público en general, por lo que los asistentes podrán acudir con familiares y amigos para disfrutar de esta actividad.

El recorrido contempla seis etapas por distintos puntos de la zona. La caminata comenzará en la Plaza de la Charrería y continuará hacia el Callejón de los Pajaritos. Posteriormente, los participantes darán vuelta para avanzar por el Callejón del Caballerito y después tomarán el Callejón del Puente. La ruta seguirá hasta la Parroquia del Divino Salvador, uno de los puntos contemplados en el trayecto, para finalmente regresar a la Plaza de la Charrería, donde concluirá la actividad.

El croquis informativo compartido por los organizadores señala que el recorrido abarca aproximadamente 700 metros y que puede realizarse en alrededor de diez minutos de caminata, aunque el tiempo total de la actividad dependerá del desarrollo de la celebración y la participación de los asistentes.

La iniciativa busca mantener vivas las costumbres mexicanas mediante una actividad que permita a niñas, niños, jóvenes y adultos compartir una experiencia relacionada con una de las festividades más representativas del país.

El Día de Muertos es una celebración en la que las familias recuerdan a sus seres queridos mediante ofrendas, flores de cempasúchil, veladoras, alimentos y otros elementos tradicionales. En este contexto, las catrinas se han convertido en uno de los personajes más representativos de la festividad, gracias a sus vestimentas elegantes, maquillajes de calavera y decoraciones coloridas. Por ello, las autoridades municipales invitaron a los habitantes a organizarse con sus familiares y amigos para asistir caracterizados y formar parte del recorrido.

Además de promover la convivencia, este tipo de actividades permite que las nuevas generaciones conozcan y participen en las tradiciones populares mexicanas, a través de expresiones culturales que se mantienen presentes en las comunidades.

La Callejoneada y Recorrido de Catrinas 2026 será de acceso gratuito y se realizará el sábado 31 de octubre a las 18:00 horas. Las personas interesadas podrán acudir directamente al punto de reunión en la Plaza de la Charrería, en la colonia Calacoaya. Para solicitar más información sobre el evento, los organizadores pusieron a disposición el número telefónico 55 1668 1748.

Con esta actividad, Atizapán de Zaragoza se prepara para celebrar el Día de Muertos en un ambiente familiar, donde los participantes podrán recorrer las calles, lucir sus caracterizaciones y compartir las tradiciones que forman parte de la identidad cultural mexicana.