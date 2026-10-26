CDMX será sede del Foro Urbano Mundial en 2028; prevén recibir a miles de participantes

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la capital será sede del Foro Urbano Mundial WUF14





La Ciudad de México será sede de la decimocuarta edición del Foro Urbano Mundial (WUF14), organizado por ONU-Hábitat, del 31 de julio al 4 de agosto de 2028, con la expectativa de recibir a miles de participantes de todo el mundo para discutir soluciones a los principales desafíos de las ciudades, entre ellos el acceso a la vivienda, la desigualdad social, la movilidad sostenible y la crisis climática.

El anuncio oficial lo realizó la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada y la subsecretaria general de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, con la participación de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro buscará reunir a gobiernos, universidades, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresas, movimientos sociales y comunidades para intercambiar experiencias y construir propuestas sobre el futuro urbano.

Además, se llevará a cabo en vísperas del plazo establecido para cumplir los objetivos de la Agenda 2030, por lo que se plantea como un espacio para evaluar avances y discutir una nueva agenda urbana posterior a ese año.

Al respecto, Rossbach precisó que el foro representa una oportunidad para discutir cómo mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar de los compromisos internacionales a acciones concretas.

“Hoy, más de mil millones de personas viven en asentamientos informales y millones más enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada”, señaló la titular de ONU-Hábitat, al subrayar la urgencia de impulsar soluciones que respondan a las necesidades cotidianas de las personas.

La funcionaria explicó que hablar del futuro de las ciudades implica garantizar vivienda adecuada, agua, transporte, espacios públicos seguros, servicios de calidad y oportunidades para todas y todos.

“Las ciudades no son solamente edificios, calles o infraestructura. Son lugares donde crecen nuestras hijas e hijos; donde trabajamos, donde cuidamos a nuestras familias y donde construimos nuestras comunidades”, afirmó.

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial en 2028; prevén recibir a miles de participantes

Vivienda, cuidados y espacios públicos, ejes

Clara Brugada sostuvo que la designación representa un reconocimiento a las políticas urbanas impulsadas en la capital, particularmente en materia de vivienda, movilidad sostenible, recuperación de áreas verdes, democratización del espacio público y construcción del Sistema Público de Cuidados.

La mandataria señaló que la ciudad buscará llegar a 2028 con resultados concretos en materia de transformación urbana y aprovechar el foro para conocer experiencias internacionales que puedan contribuir a mejorar las políticas locales.

“Las ciudades deben servir para garantizar derechos, no para reproducir privilegios”, expresó.

Las medidas que mencionó fueron la construcción de vivienda asequible, el desarrollo del primer programa de vivienda en renta para jóvenes en América Latina, la regulación de los precios de alquiler y el fortalecimiento de la defensoría inquilinaria, con el objetivo de equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos y combatir la gentrificación.

También planteó la necesidad de avanzar hacia una renta básica de ciudadanía como respuesta a la desigualdad económica, además de fortalecer las políticas de cuidados y el urbanismo feminista.

En materia ambiental, sostuvo que la capital buscará consolidar la electromovilidad, recuperar espacios verdes e impulsar el mayor programa de reforestación urbana de su historia.

La jefa de Gobierno relacionó estos objetivos con los desafíos globales señalados por organismos internacionales. Casi tres mil millones de personas carecen de vivienda adecuada, mientras que 70 por ciento de las emisiones contaminantes mundiales están vinculadas a las ciudades.

También mencionó que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan 76 por ciento del trabajo no remunerado en las ciudades y que más de 700 millones en el mundo no pueden acceder a un empleo remunerado debido a la carga de los cuidados.

Como parte de la respuesta local, defendió el modelo de las Utopías, espacios que integran servicios, cultura, deporte y cuidados. Rossbach destacó que estos proyectos contribuyen a construir comunidades más inclusivas y justas, y recordó que ONU-Hábitat otorgó en 2025 el Pergamino de Honor a Brugada por el enfoque participativo de regeneración urbana y justicia social de estas instalaciones. La entrega simbólica del reconocimiento se realizó durante la inauguración de la Utopía La Soberana.

Comité promotor y participación ciudadana

Para organizar el WUF14, el Gobierno capitalino y el Gobierno de México conformarán un Comité Promotor con la participación de universidades, instituciones académicas, empresarios, organizaciones civiles, movimientos sociales, colectivos, especialistas, urbanistas y comunidades.

Clara Brugada explicó que el trabajo rumbo al foro comenzará desde ahora, mediante espacios de diálogo y coordinación que permitan incorporar propuestas de distintos sectores del país. La convocatoria internacional estará a cargo de ONU-Hábitat, mientras que las autoridades mexicanas buscarán involucrar a actores nacionales y locales.

“El WUF14 no comienza en 2028, comienza ahora, con cada conversación, cada iniciativa y cada comunidad que decide involucrarse en el futuro de su ciudad”, sostuvo Rossbach.

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat también llamó a los medios de comunicación a acercar los temas urbanos a la población, explicar cómo las decisiones sobre vivienda, movilidad, espacio público y cuidados afectan la vida cotidiana y dar visibilidad a las soluciones que ya están funcionando.

Rossbach manifestó su satisfacción porque el foro regrese a América Latina y el Caribe y porque la capital mexicana sea el punto de encuentro de una conversación global sobre las ciudades.