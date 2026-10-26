Cristofer Lozano invita a desafiar el miedo en la Casa del Terror de la GAM

Casa del Terror de la GAM

Por tercer año consecutivo, el líder territorial Cristofer Lozano instaló la Casa del Terror en la alcaldía Gustavo A. Madero, una experiencia que promete convertir las noches de Halloween y Día de Muertos en grata experiencia de terror para chicos y grandes.

El recorrido abrirá sus puertas del 26 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el parque El Sapo, en la colonia Juan González Romero, con una expectativa de hasta 100 mil visitantes que podrán adentrarse en tres escenarios inspirados en las películas de terror, atendidos por más de 100 artistas profesionales especializados en el terror.

Figuras animatrónicas que parecen despertar de entre los muertos, pasillos cubiertos de humo, sonido estéreo envolvente y espectáculos con fuego forman parte de una puesta en escena diseñada para poner los nervios de punta.

El recorrido comienza con un presentador de aspecto siniestro que recibe a los visitantes y los conduce al primer escenario: un circo donde los payasos, lejos de provocar carcajadas, parecen salidos de las peores pesadillas. Sus rostros pintados, gestos retorcidos y presencias inquietantes anuncian que, una vez dentro, no hay escapatoria fácil para el miedo.

El segundo escenario conduce a un panteón donde los zombis acechan entre tumbas y sombras. Ahí, la atmósfera se vuelve más densa y cada ruido parece anunciar que algo está a punto de levantarse de su descanso eterno.

Por último, el tercer escenario traslada a los visitantes a un bosque poblado por duendes, hombres lobo, brujas y otras criaturas fantásticas que emergen entre la penumbra para convertir el recorrido en una lucha constante entre la curiosidad y el instinto de salir corriendo.

Y cuando los asistentes crean haberlo visto todo, podría aparecer el Charro Negro, una de las figuras representativas de la tradición popular mexicana, acompañado de caballos reales. Su presencia evoca las leyendas que durante generaciones han advertido sobre el misterioso jinete que aparece en los caminos cuando la noche parece no tener fin.

Una experiencia terrorífica para todos

La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia y entretenimiento gratuito para las familias de la zona, en una temporada en la que las tradiciones y las historias sobrenaturales forman parte de la identidad popular.

“Esta Casa del Terror está dedicada a las vecinas y los vecinos de Gustavo A. Madero, pero también a las familias que vienen de municipios como Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl; queremos que tengan un lugar para convivir, disfrutar y vivir una experiencia diferente sin que la diversión sea un lujo”, expresó Cristofer Lozano.

Con una afluencia prevista de hasta 100 mil personas, la Casa del Terror de El Sapo busca consolidarse como uno de los recorridos de temporada más concurridos del norte del Valle de México.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las seis de la tarde, las puertas se abrirán y la experiencia comenzará a contar su propia historia. Quienes entren deberán estar preparados para payasos, zombis, brujas y apariciones, el verdadero reto será distinguir qué forma parte del espectáculo y qué parece seguirlos incluso después de cerrar los ojos.