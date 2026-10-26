Día de Muertos en CDMX: las 6 razones por las que te pueden multar en un panteón

Por estas razones te podrían multar en un cementerio de la CDMX Foto: IA

Sin duda, una de las tradiciones más emblemáticas del Día de Muertos es asistir a los panteones para visitar a los difuntos; sin embargo, a pesar de que ya es una tradición y práctica común de estas fechas, existen prácticas al interior de estos recintos que podrían ser motivo de sanciones legales.

Es por ello que, antes de organizar la visita, conviene conocer las reglas que deben respetarse dentro y fuera de las inmediaciones de estos espacios.

No obstante, es preciso hacer hincapié en que el Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la capital contempla seis tipos de conductas que pueden sancionarse con multas de una a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuáles son las seis razones por las que te pueden multar?

El artículo 166 del reglamento establece sanciones por las siguientes conductas:

1. Realizar obras sin autorización o incumplir pagos. No cubrir los cobros correspondientes por servicios regulados o hacer trabajos dentro del cementerio sin contar con la autorización requerida puede derivar en una multa.

2. Dejar escombros después de una reparación. Si se realizan trabajos en una tumba, es necesario limpiar el área y retirar los residuos generados.

3. Tirar basura en lugares no autorizados. Los desperdicios deben depositarse en los espacios destinados para ello. La prohibición contempla tanto el interior como el exterior de las instalaciones del panteón.

4. Causar molestias o dañar bienes particulares. Las conductas que afecten a otras personas o sus pertenencias pueden ser sancionadas, incluso cuando se realizan en grupo.

5. Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas, o consumir sustancias tóxicas. El reglamento contempla estas conductas dentro y fuera del cementerio.

6. Dañar tumbas o instalaciones. Deteriorar fosas, lápidas, monumentos, criptas, capillas o cualquier otra instalación puede generar consecuencias económicas, además de la obligación de reparar los daños ocasionados.

¿De cuánto es la multa por incumplir las reglas de los panteones?

El reglamento fija sanciones de una a 20 UMA. En 2026, esto equivale a montos de 117.31 a 2 mil 346.20 pesos, según la infracción y las circunstancias del caso.

La sanción puede duplicarse si existe reincidencia, si los daños son de difícil o imposible reparación o si se demuestra que hubo intención de causarlos. Además, la persona responsable debe reparar los daños y perjuicios ocasionados. Si los hechos también constituyen un posible delito, pueden intervenir otras autoridades.

¿Cómo evitar multas al visitar un panteón en el Día de Muertos?

Para acudir con tranquilidad, es recomendable depositar la basura en los lugares indicados, retirar los residuos de cualquier arreglo autorizado y evitar acciones que puedan dañar las tumbas o molestar a otras familias.

Si planeas pintar, reparar o realizar trabajos en una sepultura, consulta previamente con la administración del cementerio qué permisos necesitas. También conviene evitar llevar bebidas alcohólicas y respetar las indicaciones del personal.

Otro punto importante es revisar los horarios antes de salir. En fechas de alta afluencia, las alcaldías pueden establecer medidas especiales.

Recordar a quienes ya no están es una tradición profundamente arraigada en México. Respetar las instalaciones, mantener limpios los espacios y considerar a las demás familias permite que la visita transcurra en un ambiente de tranquilidad